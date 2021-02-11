Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як проводить час з сім'єю на курорті

Новими кадрами відпочинку Ткач поділився в розділі сторіз свого Instagram, пише Politeka.net.

Юрій з дружиною Вікторією і донькою Лізою зараз відпочивають в Домініканській Республіці.

Відзначимо, судячи з нових кадрів, зірці "Кварталу 95" не все подобається.

Так, Юрій Ткач записав відео, як вони втрьох лежать на шезлонгах. При цьому сонце ще не зійшло і погода досить вітряна.

"Віка, а ось скажи мені, а чого ми о 6.30 ранку підірвалися, як дурні?",- бурчить артист.

"Записувати геть Світанок. Красиво", - радісно відповідає йому дружина.

Тут вирішила додати свою репліку і дочка артиста:»і дивилися, як там Трактори проїжджали".

Позитивного настрою акторові це не додало.

"Подивитися на трактор? Ось це ми встали о 6.30, щоб подивитися на трактор, серйозно? Записати таймлапс трактора?» ,- каже обурений Ткач.

Але в результаті записати відео сходу сонця все ж вийшло, хоча і нелегко, оскільки Вікторія весь час тримала телефон в руках.

"Тримаюся з останніх сил", - зізналася вона.

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