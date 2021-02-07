Український актор, зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав свою дочку Лізу, яка змінила імідж

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ткач записав кілька відео, знятих в машині. Сам актор сидів за водійським кріслом, а його маленька дочка сиділа поруч. На голові у Лізи красувалися свіжі різнокольорові кіски. Зачіска у крихітки вийшла дуже оригінальною і красивою. Варто відзначити, що дівчинка вирішила зробити дуже довгі кіски.

"До відпустки готова!",- підписав відео комік.

Юрій із задоволенням продемонстрував шанувальникам новий імідж доньки. Крім цього, він став захоплюватися красою дівчинки.

"Вау, яка красуня тут сидить. Боже, красиво", - промовив гордий батько.

Після він став розпитувати Лізу, для чого їй знадобилася така оригінальна зачіска. Виявилося, що найближчими днями сімейство Ткачів відлітає на відпочинок за кордон. Саме тому Лізі зробили популярну для курортів зачіску. Після красуні-дочки Юрій також показав щасливу дружину, яка не могла натішитися тому, що незабаром їх чекає відпустка.

Як відомо, Юрій Ткач дуже близький зі своєю сім'єю. Його маленька дочка вже встигла стати справжньою зіркою мережі.

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