Зірка студії "Квартал 95", український актор і комік Юрій Ткач похвалився екстремальними розвагами з донькою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ткач, який зараз відпочиває за кордоном, показав, як вони з донькою Лізою розважаються в басейні. Юрій знімав відео в басейні, в тому числі і під водою. Він разом з Лізою пірнув під воду, де крихітка спробувала зробити сальто. Всі ці трюки фіксувала камера.

"Як на мене, переворот у воді ідеальний", - підписав відео комік.

У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

"Ну ти Юрчик і дельфін", "Юра гарного настрою", "круті ви", "молодці", "Чудики", "ви суперські", "Іхтіандри", "Привіт я твоя фанатка. Якщо зможеш, передай привітик", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ткач з дружиною і донькою вирушили відпочивати в Домініканську Республіку. Це один з найпопулярніших напрямків для українських зірок, після Мальдів і Балі. Актор із задоволенням ділиться яскравими кадрами з відпочинку.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач насмішив останніми зимовими кадрами в Києві. Актор закутався в куртку практично всім обличчям, щоб сховатися від снігу.

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" приголомшив яскравим перевтіленням дочки-красуні:"Вау, яка...".

Як повідомляла Politeka, незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті:"Віка, а чого ми, як дурні...".

Також повідомлялося, що Ткач з "Квартал 95" втік з України з дружиною і донькою і похвалився новими райськими видами: "ми заслужили!".