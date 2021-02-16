Украинский актер, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач нарвался на критику из-за лишнего веса

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал фото с отдыха. Как известно, Ткач с семьей отдыхает в Доминиканской республике. У себя в соцсетях он публикует яркие и забавные фото со своей женой и дочкой Лизой. Семейство пытается получить от отдыха все.

В этот раз Ткач поделился довольно непривычным для себя фото. Он стоял, скрестив руки и стерев с лица улыбку. Глаза актера были прикрыты солнцезащитными очками, а на лице красовалась медицинская маска. Актер показал, что может быть очень серьезным, если необходимо.

«Короче, отдыхаю максимально серьезно», - подписал фото Ткач.

В комментариях актеру оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики, касающейся внешности комика. Некоторые поклонники отметили, что 37-летний Ткач резко постарел, хотя на отдыхе должен был, наоборот, набраться сил.

«Постарел как будто», «Худеть нужно тебе», «Нееее, ну так нельзя», «Удачного отдыха», «Красивый», «Отдых это замечательно», «Даже серьёзно, смешно!», «Молодец», «Сама серьезность», «Юрий, вы классный! Желаю всего самого доброго и хорошего вам и вашей семье!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» поразил экстремальными развлечениями с дочкой Лизой, сняв все на видео: «Чудики».

Ранее на Politeka мы писали, что Ткач из «Квартал 95» признался в любви роскошной блондинке: "Я бесконечно счастлив...".

На сайте Politeka мы рассказывали, что Ткач из «Квартал 95» показал, как «нежданчик» испортил его отдых с дочкой: «Валим, Лиза!».