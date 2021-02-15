Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач зізнався в коханні в мережі

Вже кілька років артист перебуває у шлюбі з красунею-Вікторією, пише Politeka.net. "Кварталівець" не втомлюється робити дружині компліменти та зізнаватися в коханні.

Цього разу 14 лютого Ткач опублікував фото, на якому обіймається разом з дружиною. Пара була одягнена в спортивні костюми. Обидва посміхалися і дивилися в камеру.

"Не знаю, як це працює, але я нескінченно щасливий))) Люблю тебе, мій Вікусик)))", - написав артист.

За три години пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Любові вам і великої удачі!!!!!!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Які ви милі, з днем Святого Валентина, любові вам взаємної", " 😮 які ви тут гарненько і😍😍😍😍❤️🔥👏👏👏👏", "ви такі милі", " Добра і любові вам❤️❤️❤️❤️❤️", "треба бути прекрасною людиною, щоб заслужити таку любов! Подібне притягує подібне! З Днем Всіх Закоханих! ❤️🔥😍", "Юра . Зі святом. Люби і будь любимий:)", " ви неймовірні 🔥 спасибі вам за позитив💕 🎉 🎊", "це так мило", "вітаю всіх з Днем Святого Валентина))) кльова пара)))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юрій Ткач показав, як він з дочкою насолоджується красою природи і спокоєм, розтягнувшись в тіні на газоні. При цьому, сам комік лежить прямо на траві, а його дочка здригнулася на нього зверху.

"Чи зручно вам, хлопці?",- запитує за кадром дружина артиста.

На що артист відповів - їм шикарно.

Нагадаємо, що Ткач з " Квартал 95 "налякав домашніх несамовитим криком, відео витівки:" Папка, шо з тобою?".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "показав, як відривається під спів дочки, танець закінчився неприємністю:"Нічого собі, тато як може".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "поділився важливою новиною, здивувавши божевільним виглядом:" коли перцівка потрапила в...".