Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач признался в любви в сети
Уже несколько лет артист состоит в браке с красоткой-Викторией, пишет Politeka.net. "Кварталовец" не устает делать жене комплименты и признаваться в любви.
В этот раз 14 февраля Ткач опубликовал фото, на котором обнимается вместе с супругой. Пара была одета в спортивные костюмы. Оба улыбались и смотрели в камеру.
"Не знаю, как это работает, но я бесконечно счастлив))) Люблю тебя, мой Викусик)))", - написал артист.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Неукротимая Тина Кароль показала, на что способна, заставив поклонников визжать от восторга: горячие кадры
Гашенко из "Дизель шоу" показал закулисье в окружении пышногрудых красавиц: "Кое-что свеженькое..."
Украинский музыкант разбился в страшном ДТП, жена и дети в больнице, кадры трагедии: "Тело пришлось вырезать..."
В Одессе тело ребенка нашли висящим на двери: "мать оставила одного, а когда вернулась..."
За три часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.
"Любви вам и большой удачи!!!!!!!!❤️❤️❤️", "Какие вы милые,с днём Святого Валентина,любви вам взаимной", "😮 какие вы здесь хорошенько и😍😍😍😍❤️🔥👏👏👏👏", "Вы такие милые", "Добра и любви вам❤️❤️❤️❤️❤️", "Надо быть прекрасным человеком, чтобы заслужить такую любовь! Подобное притягивает подобное! С Днём всех влюбленных! ❤️🔥😍", "Юра . С праздником. Люби и будь любим :)", "Вы невероятные 🔥 спасибо вам за позитив 💕🎉🎊", "Это так мило", "Приветствую всех с Днем Святого Валентина))) клевая пара)))", - написали пользователи сети.
Напомним, Юрий Ткач показал, как он с дочерью наслаждается красотой природы и спокойствием, растянувшись в тени на газоне. При этом, сам комик лежит прямо на траве, а его дочь взгромоздилась на него сверху.
«Удобно ли вам, ребята?», - спрашивает за кадром жена артиста.
На что артист ответил - им шикарно.
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" напугал домашних душераздирающим криком, видео выходки: "Папка, шо с тобой?".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал, как отрывается под пение дочки, танец закончился неприятностью: "Ничего себе, папа как может".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" поделился важной новостью, удивив безумным видом: "Когда перцовка попала в...".