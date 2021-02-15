Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач признался в любви в сети

Уже несколько лет артист состоит в браке с красоткой-Викторией, пишет Politeka.net. "Кварталовец" не устает делать жене комплименты и признаваться в любви.

В этот раз 14 февраля Ткач опубликовал фото, на котором обнимается вместе с супругой. Пара была одета в спортивные костюмы. Оба улыбались и смотрели в камеру.

"Не знаю, как это работает, но я бесконечно счастлив))) Люблю тебя, мой Викусик)))", - написал артист.

За три часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Любви вам и большой удачи!!!!!!!!❤️❤️❤️", "Какие вы милые,с днём Святого Валентина,любви вам взаимной", "😮 какие вы здесь хорошенько и😍😍😍😍❤️🔥👏👏👏👏", "Вы такие милые", "Добра и любви вам❤️❤️❤️❤️❤️", "Надо быть прекрасным человеком, чтобы заслужить такую любовь! Подобное притягивает подобное! С Днём всех влюбленных! ❤️🔥😍", "Юра . С праздником. Люби и будь любим :)", "Вы невероятные 🔥 спасибо вам за позитив 💕🎉🎊", "Это так мило", "Приветствую всех с Днем Святого Валентина))) клевая пара)))", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрий Ткач показал, как он с дочерью наслаждается красотой природы и спокойствием, растянувшись в тени на газоне. При этом, сам комик лежит прямо на траве, а его дочь взгромоздилась на него сверху.

«Удобно ли вам, ребята?», - спрашивает за кадром жена артиста.

На что артист ответил - им шикарно.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" напугал домашних душераздирающим криком, видео выходки: "Папка, шо с тобой?".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал, как отрывается под пение дочки, танец закончился неприятностью: "Ничего себе, папа как может".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" поделился важной новостью, удивив безумным видом: "Когда перцовка попала в...".