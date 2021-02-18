Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач покорил новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актер поделился невероятно красивым кадром, на котором позировал рядом со своей дочкой Лизой. Отец и дочь лежали на белоснежном песочке, за ними виднелся океан, голубое небо с красивыми облаками и небольшая яхта.

Ткач выглядел очень довольным, а его дочка, вероятно, была восхищена райским местом, которое подарил ей отец. Лиза позировала для фото в ярком желтом купальнике. На голове у нее красовались косички, которые еще в Украине заплела ей мать. Снимок получился как картинка с обложки.

«Скоро будем так же, но в снегу)))», - подписал фото Ткач.

В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.

«Красиво очень», «Фото просто огонь, красота нереальная», «вау какое фото!», «Красивенно! Хорошего вам отдыха!», «Оо, такие милые, вы лучшие)», «Юрий Ткач вы самый лучший актер. Жду новых серий Однажды под Полтавой», «Юра, ты прекрасный актер, браво. Тебе надо только Оскара», «Как же я скучаю за этим пляжиком. Полежите и за меня», «Мини Русалочка и Русал», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дочь Ткача из "Квартал 95" удивила недовольным лицом на пляже экзотического курорта: "Копия папа".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» ошарашил постаревшим видом на курорте: «Худеть нужно…».

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» признался в любви роскошной блондинке: "Я бесконечно счастлив...".