Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як розважається його дочка Ліза на пляжі екзотичного курорту

Нещодавно артист вирішив втекти із засніженої України і відпочити на пляжах Домініканської Республіки з дружиною і дочкою. Звідти Ткач радує своїх шанувальників по-літньому яскравими кадрами. Як повідомляє Politeka.net, новим знімком гуморист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, комік вирішив сфотографувати свою дочку Лізу, яка грає з піском на березі моря. Дівчинка одягнена в яскравий блакитний купальник з химерними візерунками, а її образ доповнюють стильні кіски, в які вплетені різнокольорові стрічки.

При цьому, Ліза, яка почуттям гумору явно пішла в тата, на фото скорчила забавну незадоволену пику, ніби на зло фотографу.

"На цьому фото мав бути я...але у Лізи краще вийшло", - підписав знімок задоволений батько.

Шанувальники Ткача не змогли не прокоментувати кумедне фото.

"Ваша мала просто вогонь", "Маленьке курча", "Лізі ваша копія!", "Вся в маму", "маленька принцеса на відпочинку", "Милашка", "зірка!", "Вийшло класно бо доча копія тато", "Та не страшно! Обличчя одне і те ж!", "Гарного відпочинку", "Лізоньки більше влізло :) вогонь сім'я! Спасибі за вашу красу і гумор! Обожнюємо!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" вразив екстремальними розвагами з донькою Лізою, знявши все на відео: "Чудики".

Як повідомляла Politeka, незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті: "Віка, а чого ми, як дурні...".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" втік з України з дружиною і донькою і похвалився новими райськими видами: "Ми заслужили!".