Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как развлекается его дочь Лиза на пляже экзотического курорта

Недавно артист решил сбежать из заснеженной Украины и отдохнуть на пляжах Доминиканской республики с женой и дочерью. Оттуда Ткач радует своих поклонников по-летнему яркими кадрами. Как сообщает Politeka.net, новым снимком юморист поделился на своей странице в Инстаграм.

Так, комик решил сфотографировать свою дочь Лизу, которая играет с песком на берегу моря. Девочка одета в яркий голубой купальник с причудливыми узорами, а ее образ дополняют стильные косички, в которые вплетены разноцветные ленты.

При этом, Лиза, которая чувством юмора явно пошла в папу, на фото скорчила забавную недовольную рожицу, будто назло фотографу.

«На этом фото должен был быть я…Но у Лизы лучше вышло», - подписал снимок довольный отец.

Поклонники Ткача не смогли не прокомментировать забавное фото.

«Ваша малая просто огонь», «Маленький цыпленок», «Лизи ваша копия!», «Вся в маму», «Маленькая принцесса на отдыхе», «Милашка», «Звезда!», «Вышло классно потому что доча копия папа», «Та не страшно! Лицо одно и то же!», «Хорошего отдыха», «Лизоньки больше влезло :) огонь семья! Спасибо за вашу красоту и юмор! Обожаем!», - пишут люди.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» поразил экстремальными развлечениями с дочкой Лизой, сняв все на видео: «Чудики».

Как сообщала Politeka, недовольный Ткач из «Квартал 95» закатил истерику жене на курорте: «Вика, а чего мы, как дураки…».

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" сбежал из Украины с женой и дочкой и похвастался новыми райскими видами: "Мы заслужили!".