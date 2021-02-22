Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил поклонников новым видео, в котором он предстал в совсем неожиданном образе

Юморист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Ткач только вернулся в Украину после отдыха в Доминикане со своей женой и дочерью. По случаю своего возвращения из отпуска комик решил порадовать поклонников роликом, в котором он предстал в неожиданном образе.

Так, Ткач воспользовался программой, которая поместила его лицо на тело зарубежной певицы, которая исполняет танцевальную песню в восточном стиле. Таким образом, украинский артист превратился в жгучую красотку с длинными волосами, которая соблазнительно танцует под музыку.

Нужно отметить, что певица выступает в весьма пикантных нарядах с глубокими декольте и облегающим кроем. Таким Ткача поклонники еще не видели.

В подписи к фото артист пошутил на тему того, что его так изменил отдых на экзотическом курорте.

«Доминикана оставила отпечаток», - написал Ткач.

Его поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Вот это сильно», «Хороший отдых был, похудел», «Какие-то цыганские фокусы», «Интересно, кому это смешно?», «Непривычно видеть волосы», «Похорошел», «Действительно отдых был незабываемый», «Похудел, что ли?», «Лучше чем Киркоров», «Худорба не к лицу», «Немного неожиданное перевоплощение», - пишут люди.

Напомним, розовощекий Ткач из «Квартал 95» развалился под пальмами и предался наслаждению: «После стакана рома…».

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» подарил дочке Лизе райское место, умилив поклонников: «Русалочка и Русал».

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