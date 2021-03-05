Украинский актер, звезда Студии "Квартал 95" Юрий Ткач снял забавное видео, рассердившее фолловеров

Как сообщает Politeka.net, в своем Instgaram украинский актер разместил забавное видео, увидев которое, на Юрия обрушилась волна гнева, фанаты посчитали святотатством такое вытворять.

На видео актер стоит и с невозмутимым видом "перетасовывает" бутерброды. Тут показывается рука со ста гривенной банкнотой, она засовывает деньги в карманчик рубашки. Юрий озадачено смотрит на деньги, он удивлен и смеется: "Коли тобі зіпсували відео, і заткнули рота одночасно", прокомментировал сам видео комик.

Многие поклонники от души посмеялись, судя по хештегам, деньги предложила Юрию его жена Виктория. Однако многие фанаты увидели в тасовании бутербродов святотатство...

"Гріха не боішся хлібом святим в карти грати, аж огидно дивитьсь", "Я Вас дуже поважаю, але Юра, з хлібом так не можна.", "Хлеб бесценен! Как так можно? Закушались?😢😢😢", "Так не можна, це ж хліб святий.Подивилася би на це бабуся яка голодувала", "Жах!", - написали фолловеры.

Не так давно Юрий в своем Instgaram похвастался, что в годовщину свадьбы разместил яркие кадры с женой, очень похожей на него. Юрий прижался к своей второй половинке, которая надела фату на голову. На фото жена Виктория, такая же веселая и задорная, очень похожа на Юрия, просто светится от счастья.

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