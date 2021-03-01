Український актор, зірка Студії" Квартал 95 " Юрій Ткач показав, красуню дружину в річницю весілля

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instgaram український актор похвалився в річницю весілля яскравими кадрами з дружиною, дуже схожою на нього.

Юрій притулився до своєї другої половинки, яка одягла фату на голову. На фото дружина Вікторія, така ж весела і завзята, дуже схожа на Юрія, просто світиться від щастя.

"Сім років, як один день)))" - написав комік.

Фанати були здивовані, побачивши таку рідну пару, вони побажали багато хороших слів для молодих, і відзначили, що Юрій дуже схожий з дружиною:

"Щастя вам, ви Класні!", "Гірко !❤", "Сім'я ❤ вітаю, Гарнюні 😍😍😍❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Хлопці, живіть довго і щасливо, любите, цінуєте, дорожите один одним.", "А де Ярина?", "Рада та любов. Здоров'я. щастя і миру", "Вітаємо))) щасливих років життя Вам)))", "Такі схожі. Щастя вам. Ви супер!!! 🙌 🙌 🙌 ", "І дуже, дуже схожі!!! 😍😍😍".

Юрій Ткач не так давно повернувся з відпочинку з Домініканської Республіки. Кілька днів поспіль стрічка артиста рясніла кадрами з відпочинку, він показував як гратися з дочкою, розігруючи сценки, веселі забавні перфоменси, розчулюючи фанатів, які постійно стежать за життям і творчістю актора.

Нагадаємо, що волохатий Ткач з "Квартал 95" позбавив слів викрутасами у відвертих нарядах: "Хороший відпочинок був, схуд».

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