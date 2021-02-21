Український актор, зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як насолоджується відпочинком

Як відомо, артист разом з сім'єю відпочиває в Домініканській Республіці, пише Politeka.net. "Кварталівець" не втомлюється ділитися сонячними знімками з теплих країв.

Цього разу комік записав театралізоване відео. Він надів бандану, а в роті тримав сигару. Ткач вальяжно говорив незрозумілою мовою, роблячи дуже заумний вигляд. Сигару він продовжував курити в процесі розмови.

"Народна піратська мудрість...))) Запам'ятали? Перекажіть 10-ти друзям і буде вам щастя)))», - підписав відео Ткач.

У коментарях акторові залишили масу позитивних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Яка гарна українська мова після склянки рому", "Юрію ви що курите?", "Обожнюю, ти такий один!", "Юра..перебір", "Юрій! Ви завжди на позитиві! Дивлячись на вас, завжди піднімається настрій!", "Клас! Пірат з мультика "Острів скарбів"!", "Дуже зрозуміла мудрість", "Юра, ти як Боб Марлі!", "Не вистачає Папуги на плечі і заклеєного ока. Був би капітан Флінт", - пишуть користувачі Мережі.

Судячи з відео, актор щосили насолоджується відпочинком. На ролику він лежав під пальмами і виглядав неймовірно щасливим і умиротвореним.

Нагадаємо, що дочка Ткача з "Квартал 95" здивувала незадоволеним обличчям на пляжі екзотичного курорту:"копія тато".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" подарував доньці Лізі райське місце, розчуливши шанувальників:"Русалочка і Русал".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" ошелешив постарілим видом на курорті:"худнути потрібно...".