Папа с дочкой на одной волне

Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач рассказал о том, на что им с женой пришлось пойти из-за нового увлечения дочери

Артист часто делится новостями о своей маленькой дочери Лизе и публикует в соцсетях кадры из ее жизни. На этот раз Ткач решил рассказать о новом увлечении девочки. Об этом он написал в новом посте в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как выяснилось, в последнее время Лиза увлеклась катанием на роликах. При этом, по словам Ткача, теперь им с женой придется также осваивать этот навык.

«Кажется Лизи выбрала свою тему...А это значит, что нам с Викторией, чтобы ее догнать, надо становиться на ролики...Так что, скоро будем встречаться в парках Киева с идеальным асфальтом))) Присоединяйтесь», - написал комик.

Он поделился фото, на котором они с Лизой стоят в спортивном зале, широко раскинув руки. Девочка надела ролики и полную экипировку для катания, и выглядит очень счастливой.

Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.

«Лиза Смеха)», «Классная девчуля. Юрик подтянусь», «И папу на ролики», «Желаю успехов», «Класс, уже бегу покупать ролики», «Так не честно!!! Почему только Лизи на роликах?! Папа, где ролики??», «Крутышка, красотка маленькая», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" показал, как издевается над женой, красотка не выдержала: "Всем легче стало?".

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