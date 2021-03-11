Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился забавными кадрами, на которых показал, как его семья проводит время вместе

Как сообщает Politeka.net, юморист опубликовал короткое видео на своей странице в Инстаграм. На нем Ткач показал, как обычно выглядит его поездка на машине с женой Викторией и дочерью Лизой.

На кадрах можно увидеть, что пока сам комик ведет машину, Лиза вовсю развлекается, надоедая его жене. Так, девочка решила поиграть с мамой, потискав ее за щеки.

«У-тю-тю, у-тю-тю, хочется потрогать», - приговаривает девочка, не отпуская лицо мамы.

В это время Виктория Ткач выглядит явно недовольной. После того, как дочка ее отпускает, она интересуется: «Все? Всем легче стало?». Однако, тут к дочери решает присоединиться и сам Ткач. Он тоже треплет жену за щеки со словами: «Нет, не всем».

В конце концов, жена юмориста не выдерживает и начинает смеяться.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой показал, как едет в лифте вместе с Юрием Ткачом и Юрием Краповым.

Юмористы оказались в западне. Кошевой не раскрыл детали, что именно произошло, но, судя по всему, лифт внезапно сломался, поэтому троице некоторое время пришлось посидеть в железной "коробке".

Напомним, неприятности настигли Кошевого и Ткача из "Квартал 95" прямо перед концертом, появились кадры: "Только вот...".

Как сообщала Politeka, выступление Ткача из «Квартал 95» на «Липсинк батл» вызвало скандал: «Если б Тина меньше…».

Также Politeka писала, что голодный Ткач из "Квартал 95" нарвался на критику из-за нового видео, мерзко смотреть: "Как так можно?".