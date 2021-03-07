Евгению Кошевому и еще парочке его коллег явно не повезло, но юмористы не падают духом

Как передает Politeka.net, 37-летний комик опубликовал свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстал в лифте вместе с Юрием Ткачом и Юрием Краповым.

Юмористы оказались в западне. Кошевой не раскрыл детали, что именно произошло, но, судя по всему, лифт внезапно сломался, поэтому троице некоторое время пришлось посидеть в железной "коробке".

"Ребят, что может быть лучше, чем застрять перед концертом в лифте!", - заявил Кошевой, плохо скрывший ужас за своей фирменной улыбкой. Затем актер провел камерой и показал растерянных товарищей.

"С хорошей компанией...", - откликнулся Ткач.

"Хорошая компания - только вот, косметика Ленкина осталась, и все...", - произнес Кошевой, "зловещее" засмеявшись.

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Оба лысые и в стильных черных костюмах, шоумены поразили не только внешним сходством. Так, Кошевому досталось - за слишком круглые щеки - в комментариях.

"Кошевого, что, пчёлы искусали?? 😢"; "Люди в черном! Вам очков не хватает! 🔥"; "Потап 2.0 😂❤️"; "2 с ларца, одинаковых с лица"; "50 оттенков лысины💪😁"; "Кошевому немного сдуть лицо нужно🙂", - отреагировали пользователи.

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