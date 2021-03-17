Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал новый талант своей дочки Лизы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал видео, на котором малышка показывает довольно сложный трюк. Девочка надела мамины туфли на каблуках и шляпу. Она спародировала знаменитую лунную походку Майкла Джексона, а в конце трюка эффектно сбросила шляпу с головы.

«Лизи Джексоновна)», - подписал видео гордый отец, резко сменив отчество своей любимой дочке.

В комментариях Ткачу оставили массу приятных слов. Поклонники комика просто обожают его маленькую дочку, которая с самого рождения постоянно на виду. Ей уже пророчат большое будущее.

«Прощайте мамины туфли», «Красотка», «Какой прекрасный ребенок, Лизок», «Супер», «Боже мой, она очаровательна! Ходить по Луне на каблуках очень сложно!», «Модница, красотка», «Будущая модель, 100%», «Каблуками супер выбивает», «Туфли не жмут?», - пишут пользователи сети.

Как известно, 37-летний Юрий Ткач женат на хореографе Виктории. Парочка практически всегда вместе. Жена и дочка ездят с ним на съемки и различные проекты. Сам Ткач признавался, что ему так комфортно, потому что он не любит быть один.

Напомним, что голодный Юрий Ткач из "Квартал 95" нарвался на критику из-за нового видео, мерзко смотреть: "Как так можно?".

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из "Квартал 95" раскрыл, на что им с женой придется пойти ради дочери: "Скоро будем...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал, как издевается над женой, красотка не выдержала: "Всем легче стало?".