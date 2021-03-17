Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал новый талант своей дочки Лизы
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал видео, на котором малышка показывает довольно сложный трюк. Девочка надела мамины туфли на каблуках и шляпу. Она спародировала знаменитую лунную походку Майкла Джексона, а в конце трюка эффектно сбросила шляпу с головы.
«Лизи Джексоновна)», - подписал видео гордый отец, резко сменив отчество своей любимой дочке.
В комментариях Ткачу оставили массу приятных слов. Поклонники комика просто обожают его маленькую дочку, которая с самого рождения постоянно на виду. Ей уже пророчат большое будущее.
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«Прощайте мамины туфли», «Красотка», «Какой прекрасный ребенок, Лизок», «Супер», «Боже мой, она очаровательна! Ходить по Луне на каблуках очень сложно!», «Модница, красотка», «Будущая модель, 100%», «Каблуками супер выбивает», «Туфли не жмут?», - пишут пользователи сети.
Как известно, 37-летний Юрий Ткач женат на хореографе Виктории. Парочка практически всегда вместе. Жена и дочка ездят с ним на съемки и различные проекты. Сам Ткач признавался, что ему так комфортно, потому что он не любит быть один.
Напомним, что голодный Юрий Ткач из "Квартал 95" нарвался на критику из-за нового видео, мерзко смотреть: "Как так можно?".
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из "Квартал 95" раскрыл, на что им с женой придется пойти ради дочери: "Скоро будем...".
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал, как издевается над женой, красотка не выдержала: "Всем легче стало?".