Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився кумедними кадрами, на яких показав, як його сім'я проводить час разом

Як повідомляє Politeka.net, гуморист опублікував коротке відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ткач показав, як зазвичай виглядає його поїздка на машині з дружиною Вікторією і дочкою Лізою.

На кадрах можна побачити, що поки сам комік веде машину, Ліза щосили розважається, набридаючи його дружині. Так, дівчинка вирішила пограти з мамою, потискавши її за щоки.

"У-тю-тю, у-тю - тю, хочеться помацати", - примовляє дівчинка, не відпускаючи обличчя мами.

У цей час Вікторія Ткач виглядає явно незадоволеною. Після того, як дочка її відпускає, вона цікавиться: "Все? Всім легше стало?". Однак, тут до дочки вирішує приєднатися і сам Ткач. Він теж тріпає дружину за щоки зі словами: "Ні, не всім".

Зрештою, дружина гумориста не витримує і починає сміятися.

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Гумористи опинилися в пастці. Кошовий не розкрив деталі, що саме сталося, але, судячи з усього, ліфт раптово зламався, тому Трійці деякий час довелося посидіти в залізній "коробці".

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