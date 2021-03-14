Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів про те, на що їм з дружиною довелося піти через нове захоплення дочки

Артист часто ділиться новинами про свою маленьку дочку Лізу і публікує в соцмережах кадри з її життя. Цього разу Ткач вирішив розповісти про нове захоплення дівчинки. Про це він написав у новому пості в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як з'ясувалося, останнім часом Ліза захопилася катанням на роликах. При цьому, за словами Ткача, тепер їм з дружиною доведеться також освоювати цю навичку.

"Здається Лізі вибрала свою тему...А це означає, що нам з Вікторією, щоб її наздогнати, треба ставати на ролики...Так що, скоро будемо зустрічатися в парках Києва з ідеальним асфальтом))) Приєднуйтесь", - написав комік.

Він поділився фото, на якому вони з Лізою стоять в спортивному залі, широко розкинувши руки. Дівчинка одягла ролики і повну екіпіровку для катання, і виглядає дуже щасливою.

Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.

"Ліза Сміху)", "Класна девчуля. Юрик підтягнуся", "і тата на ролики", "бажаю успіхів", "клас, вже біжу купувати ролики", "Так не чесно!!! Чому тільки Лізі на роликах?! Тато, де ролики??", "Крутишка, красуня маленька", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" показав, як знущається над дружиною, красуня не витримала: "Всім легше стало?".

Як повідомляла Politeka, неприємності наздогнали Кошового і Ткача з "Квартал 95" прямо перед концертом, з'явилися кадри: "Тільки ось...".

Також Politeka писала, що виступ Ткача з "Квартал 95" на "Ліпсінк батл" викликав скандал: "Якщо б Тіна менше...".