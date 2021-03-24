Известный комик, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач показал забавный ролик, как собака не дала релаксировать в лесу
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм актер опубликовал пост, в котором выложил видео. В кадре он раскачивается на качели в лесу. Но тут прибегает его маленькая собачка, такса Буся, и начинает лаять.
Выражение блаженства на лице у Юрия продолжает быть мирным, и он спокойным голосом говорит: "Рот", однако собака не понимает, что означает слово "рот" которое произносит хозяин и продолжает лаять, повиливая от удовольствия хвостиком.
Тогда разозлившийся Ткач спрыгивает с ором "Та заткнись ты" с качели, и ролик заканчивается.
Свой пост Юрий подписал более чем лаконично: "Как всегда, какая-то сучка весь кайф сломает 😂😂😂".
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Зато в хештегах обозначил и местонахождение свое, и кличку собаки, и то, что это прикол, а также свою локацию, город Нижин.
Поклонники, которые обожают шутки Ткача, тут же прореагировали на увиденное, оставив под видео свои комментарии. В целом видео понравилось поклонникам, и они оценили его лайком и эмоджи.
"Вот это качает 👏🔥", "А чем ещё заниматься в такую погоду", "Зруб, ще трішки і Ніжин🔥", "В жизни всегда должен быть раздражитель, для разнообразия", "Обажаю вас😍😍😍😍", "Я ,та собака моїх сусідів😂😂", "Ахахахах😂😂", "Обажаю ❤️", - написали поклонники Ткача под роликом.
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