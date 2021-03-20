Звезда студии «Квартал 95», украинский комик Юрий Ткач в стильном пиджаке нарвался на критику из-за фигуры

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал фото со съемок. Ткач позировал в голубом пиджаке, под который он надел одежду черного цвета, помогающую скрыть недостатки фигуры. На фото комик поднял одну ногу и направил ее в камеру. Кадр получился довольно энергичным.

«В выходной с радостью и с левой ноги)))», - подписал фото комик.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Не обошлось и без критики.

«Юра, ты супер», «К успеху», «А почему с левой?», «Какие кроссы чистые», «Только с левой, так как с правой буду пьян», «Юра, дорогой мой, в выходной можно вообще не вставать», «А ты всё круглеешь! Лопнешь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач показал, как наслаждается отдыхом. Во время отпуска за границей комик притворился пиратом. Он надел бандану, а во рту держал сигару. Ткач вальяжно говорил на непонятном языке, делая очень заумный вид. Сигару он продолжал курить в процессе разговора.

Напомним, что выступление Ткача из «Квартал 95» на «Липсинк батл» вызвало скандал: «Если б Тина меньше…».

Как сообщала Politeka, знаменитая дочка Ткача из «Квартал 95» неожиданно сменила отчество, что произошло: «Очень сложно…».

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" раскрыл, на что им с женой придется пойти ради дочери: "Скоро будем...".