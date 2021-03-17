Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав новий талант своєї доньки Лізи
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував відео, на якому малишка показує досить складний трюк. Дівчинка одягла мамині туфлі на підборах і капелюх. Вона спародіювала знамениту місячну ходу Майкла Джексона, а в кінці трюку ефектно скинула капелюх з голови.
"Лізі Джексонівна)", - підписав відео гордий батько, різко змінивши по батькові своїй улюбленій доньці.
У коментарях Ткачу залишили масу приємних слів. Шанувальники коміка просто обожнюють його маленьку дочку, яка з самого народження постійно на виду. Їй вже пророкують велике майбутнє.
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"Прощайте мамині туфлі", "красуня", "яка прекрасна дитина, Лізок", "Супер", "Боже мій, вона чарівна! Ходити по місяцю на підборах дуже складно!", "Модниця, красуня", "майбутня модель, 100%", "Каблуками супер вибиває", "туфлі не тиснуть?",- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, 37-річний Юрій Ткач одружений на хореографі Вікторії. Парочка практично завжди разом. Дружина і дочка їздять з ним на зйомки і різні проекти. Сам Ткач зізнавався, що йому так комфортно, тому що він не любить бути один.
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