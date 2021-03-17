Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав новий талант своєї доньки Лізи

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував відео, на якому малишка показує досить складний трюк. Дівчинка одягла мамині туфлі на підборах і капелюх. Вона спародіювала знамениту місячну ходу Майкла Джексона, а в кінці трюку ефектно скинула капелюх з голови.

"Лізі Джексонівна)", - підписав відео гордий батько, різко змінивши по батькові своїй улюбленій доньці.

У коментарях Ткачу залишили масу приємних слів. Шанувальники коміка просто обожнюють його маленьку дочку, яка з самого народження постійно на виду. Їй вже пророкують велике майбутнє.

"Прощайте мамині туфлі", "красуня", "яка прекрасна дитина, Лізок", "Супер", "Боже мій, вона чарівна! Ходити по місяцю на підборах дуже складно!", "Модниця, красуня", "майбутня модель, 100%", "Каблуками супер вибиває", "туфлі не тиснуть?",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 37-річний Юрій Ткач одружений на хореографі Вікторії. Парочка практично завжди разом. Дружина і дочка їздять з ним на зйомки і різні проекти. Сам Ткач зізнавався, що йому так комфортно, тому що він не любить бути один.

Нагадаємо, що голодний Юрій Ткач з "Квартал 95" нарвався на критику через нове відео, бридко дивитися: "як так можна?".

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