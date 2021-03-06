Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив шанувальників яскравим перевтіленням у новому шоу

Як передає Politeka.net, на акаунті шоу пародій «Ліпсінк батл» в Instagram з'явилися кадри з виступу улюбленця публіки. Він пародіював відомого співака, борючись у батлі зі своїм колегою, коміком Ігорем Ласточкіним.

"Зустрічайте на сцені #шоузірковихпародій коміка, шоумена, актора, танцівника і співака – Юрія Ткача, який пародіює південнокорейського виконавця PSY - GANGNAM STYLE", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях під фото розгорівся справжній скандал. Глядачі залишилися незадоволені тим, що пародистів дуже мало показують. Замість цього, постійно показують реакцію ведучої шоу Тіни Кароль. Але без компліментів Ткача не залишили.

"Дуже круто і смішно", "Супер! Якщо б тільки Тіна менше верещала!", "просто неймовірний", " виступ супер, але камера постійно показувала глядачів, ведучих. Не встигали розгледіти виступ, як камера вже показує глядачів", "Просто Ткач як копія"," Юрчик Кращий, просто ваау», "можна Кароль поменше показувати? Артистів показують менше, ніж її. Таке відчуття, що все шоу заради неї організували», "особливо її ноги, які вона закидає... пищить як дура!",- пишуть користувачі Мережі.

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