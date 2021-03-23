Звезда студии «Квартал 95», украинский комик и актер Юрий Ткач показал ночные забавы с женой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал несколько сторис, на которых заснял вечерние посиделки. На видео попала жена Ткача Виктория, а также еще одна женщина. Девушки сидели за столом и энергично танцевали под песню звезды «Голосу країни» Екатерины Карецкой.
«Хит, который разрывает мозг», - подписал видео Ткач.
На сторис Виктория получала настоящее наслаждение от песни. Было видно, что она не сдерживает эмоции, как и ее подруга. Ткач же в привычной для себя манере решил подшутить над женой.
«Ладно, пусть кайфуют», - добавил комик.
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Отметим, что Юрий Ткач с удовольствием делится кадрами из личной жизни. Он очень редко расстается со своей любимой женой Викторией и дочкой Лизой. Семья сопровождает комика на съемки и даже на интервью. Как объясняет Ткач, ему так нравится, а быть одному ему некомфортно.
Ранее мы писали, что Юрий Ткач показал, как наслаждается отдыхом. Во время отпуска за границей комик притворился пиратом. Он надел бандану, а во рту держал сигару. Судя по всему, на отдыхе Ткач заскучал без миниатюр.
Напомним, что знаменитая дочка Ткача из «Квартал 95» неожиданно сменила отчество, что произошло: «Очень сложно…».
Как сообщала Politeka, бесстыжий Ткач из "Квартал 95" начал приставать к жене прямо на улице, красотка поддалась: "Не балуйся".
Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» замаскировал живот, нарвавшись на критику: «А ты все круглеешь!».