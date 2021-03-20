Зірка студії "Квартал 95", український комік Юрій Ткач у стильному піджаку нарвався на критику через фігуру

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував фото зі зйомок. Ткач позував у блакитному піджаку, під який він надів одяг чорного кольору, що допомагає приховати недоліки фігури. На фото комік підняв одну ногу і направив її в камеру. Кадр вийшов досить енергійним.

«У вихідний з радістю і з лівої ноги)))», - підписав фото комік.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Юра, ти супер", "до успіху", "а чому з лівої?", "Які кроси чисті", "тільки з лівої, так як з правої буду п'яний", "Юра, дорогий мій, у вихідний можна взагалі не вставати", "а ти все кругліше! Лопнеш», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач показав, як насолоджується відпочинком. Під час відпустки за кордоном комік прикинувся піратом. Він надів бандану, а в роті тримав сигару. Ткач вальяжно говорив незрозумілою мовою, роблячи дуже заумний вигляд. Сигару він продовжував курити в процесі розмови.

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