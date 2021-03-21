Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як вони з дружиною фліртують один з одним

Як відомо, гуморист любить ділитися в соцмережах кадрами зі своєю дружиною Вікторією і донькою Лізою. Судячи з усього, сімейство дуже багато часу проводить разом. Як повідомляє Politeka.net, цього разу артист поділився коротким відео у своєму Instagram.

Так, Ткач вирішив познімати своїх дружину і дочку під час прогулянки на вулиці. Комік підійшов до дружини зі спини і вирішив жартома з нею пофліртувати.

Вікторія була одягнена в синю куртку і забавну блакитну шапку у вигляді милого звірка з довгими вушками.

"Я перепрошую...Скажіть, ви мені дуже сильно раді?", - цікавиться Ткач, після чого починає смикати за вушко шапки, піднімаючи його вгору.

Таким чином, Вікторія виглядає так, ніби дійсно рада бачити чоловіка. Вона вирішила підіграти йому і доповнила картину кокетливим виразом обличчя.

"Не балуйся", - з посмішкою вимовляє дружина артиста, а він сам починає сміятися за кадром.

До цього ми писали, що Ткач поділився новим фото зі зйомок.

Ткач позував у блакитному піджаку, під який він надів одяг чорного кольору, що допомагає приховати недоліки фігури. На фото комік підняв одну ногу і направив її в камеру. Кадр вийшов досить енергійним.

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