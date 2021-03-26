Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности

Юморист поделился новым снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Комик решил показать новую особенность в своей внешности.

Так, Ткач позирует совсем близко к камере. Он прищурил один глаз, а второй напротив – вытаращил. При этом, ради снимка комик надел бледно-голубую линзу неестественно яркого цвета, которая сделала его почти неузнаваемым.

Вполне возможно, что на такие эксперименты артист решился ради какого-нибудь нового сценического образа. Хотя, он не стал ничего уточнять.

«Угадайте, какого цвета второй глаз?», - предложил своим поклонникам Ткач.

Фанаты бурно отреагировали на его пост и начали делится своими догадками.

«Меловин?», «Зеленый? Жёлтый? Красный? сейчас все цвета будем перечислять», «Меловина вспомнила», «Может там глаза нет?», «Желтенький) Слава Украине», «Второе думаю свое, потому что не получилось линзу надеть) с голубыми тоже очень хорошо», «Юрчик глотнул лишнее в пятницу, что ли», «Боже, ты голубоглазый. 2 глаз как у Хаски))) желтый», «Красный, потому что жена влепила», «Лучше не показывать», «Точно как у Меловина, это же он и есть», - пишут люди.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» рассмешил украинцев, показав "нарушителя" тишины: "Должен быть раздражитель…".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» показал кайфующую жену, впечатлив ночными развлечениями: «Разрывает мозг…».

Также Politeka писала, что бесстыжий Ткач из "Квартал 95" начал приставать к жене прямо на улице, красотка поддалась: "Не балуйся".