Комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", похвастался невероятным количеством одного из самых любимых для украинцев продуктов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ткача в соцсети.

Так, украинский артист запостил забавное фото, на котором он, искренне удивляясь собственному счастью, держит в руках огромные куски сала.

"Это же не сон?"- спросил он.

В комментариях фолловеры Ткача позавидовали такому "богатству" артиста и даже попросили поделиться. Также многие вспомнили персонажа Ткача из "Однажды под Полтавой" и предположили, что на сало пошла свинья Клепа, которую так любил "Юрчик".

"Надеюсь, это не Клепа?", "А где стопочка?", "Запасы, чтобы пережить карантин", "Да, Юрчик, на тебя это похоже", "Юра, ты такое вкусное сало держишь. Мне захотелось. Какая корочка, ммм. Огонь. Наверное, очень вкусное. Поделись. Я приеду за куском. У меня дети и жена такое очень любят. Ням-ням", "Юрчик, ты официальный представитель национального богатства Украины", "Мы тоже хотим", "Юрчик, пост", "Где-то на одну "Клепу" стало меньше", "Это сало я где-то видел", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" рассмешил украинцев, показав "нарушителя"тишины:" должен быть раздражитель...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Ткач из "Квартал 95"начал приставать к жене прямо на улице, красавица поддалась:"не балуйся".