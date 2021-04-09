Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, показала свою семейную ссору
Никита Добрынин и Даша Квиткова стали первой парой, у которой сложились отношения после украинской версии проекта, передает Politeka.net. Влюбленные встречались, поженились, а сейчас они ждут ребенка.
Часто супруги выкладывают кадры своего времяпрепровождения. Сейчас они отдыхают в Дубае и в одном из последних сторис Даша решила поделиться фактами о месте, где проводит время.
Так, по словам победительницы "Холостяка", в Дубае очень трудно получить гражданство, кроме того, бытует мнение, что там при рождении ребенка семье дается несколько килограммов золота.
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"То есть ты по факту рождаешься с приданным - это интересно. Мне даже интересно, как вообще появились шейхи?", - задумалась Даша, когда тут же заговорил Добрынин.
"А тебе зачем это?", - задал вопрос он жене.
"Вот мой шейх... Блин, интересно же...", - с улыбкой произнесла жена "холостяка".
"Так, все пока", - с "ревностью" в голосе сказал Никита и вышел из кадра.
"Ссора на ровном месте", - смеясь, подытожила Квиткова.
Напомним, Добрынин и Квиткова познакомились на шоу "Холостяк". Даша неоднократно называла себя "хитрой лисой", а Никита посчитал ее неискренний.
"Холостяк" даже хотел распрощаться с девушкой после общения, но друзья отговорили его от такого шага.
После свидания между парой вспыхнула искра, которая переросла в отношения.
Напомним, Беременная жена "Холостяка" Добрынина раскрыла их разницу в возрасте, цифра впечатляет: "Еще та парочка".
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