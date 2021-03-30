Беременная жена "холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала милое фото в облегающем платье и поделилась самочувствием

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих героев, кто нашел свою любовь на шоу "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Почти сразу после съемок пара начала жить вместе, потом они поженились, а теперь ожидают пополнения в семье. Девушка забеременела и не стала скрывать свое положение от поклонников – она все чаще публикует в соцсети Instagram милые фото с округлившимся животиком.

Так, в этот раз Даша показала поклонникам скромное фото, на котором видно, какой у нее живот на шестом месяце беременности. На снимке красотка появилась в закрытом облегающем платье бежевого оттенка, которое подчеркнуло животик и пышную грудь. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она откинула голову и прикрыла глаза.

В подписи к публикации Квиткова поделилась, что чувствует на 25-1 неделе ожидания малыша. "Не могу поверить, что прошло уже 6 месяцев, а еще сложнее осознать, что осталось 15 недель до нашей самой главной встречи. Проживаю с большим удовольствием каждый новый день, несмотря на все изменения, которые происходят с моим телом и органами. Самая забавная вещь, которая сейчас случается — это когда у малыша внутри дискотека, а я начинаю в этот момент резко подсмеиваться", - рассказала девушка. А поклонники принялись обсуждать ее новое фото, засыпая комплиментами и восторженными комментариями.

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