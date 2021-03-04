Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова рассказала, почему сильно поправилась в середине беременности

Даша после возвращения из отпуска решила рассказать, как протекает ее беременность и что изменилось за время первой половины ее особого положения. Так, Квиткова рассказала, что на данный момент УЗД сделать так и не вышло, ведь малыш проснулся и все время крутился, закрываясь ручками.

«Мой вес 64 кг. Мой лечащий врач сказал, что я вошла в норму веса на этом сроке. Мой вес на начале был 55 кг. С этого дня набор веса будет быстрее, поэтому посадили на мини-диету. После 18:00 нельзя есть углеводы, а белки в любом количестве😌 С каждым днём все больше похожа на кабачок-неваляшку» - рассказала Даша.

Также она принялась отвечать на критику из-за того, что так быстро набрала вес.

"Я всю жизнь была и сидела на диетах и только теперь прекратила себя ограничивать", - говорит Даша. Сейчас она в норме и ее врач знает, как лучше быть, поэтому беспокоиться не следует.

«Легкая тормознутость?); А носки и обувь скоро весело будет надевать; Ну прям растёт малыш и Вы вместе с ним не по дням, а по часам) 9 кг уже набрали🤪🤪🤪; На 33 недели будет ещё веселее с машины вылазить 😅; 20 недель,и плюс 10 кг это не норма за всю должны набирать +10,12кг; 10 кг для 20 недели много и вредно для сосудов. Но Даша написала, что ее посадили на мини-диету; Блин,, вы толще меня, а на фото худышка,, как так😮».

Даша решила рассказать в отпуске, как изменилась ее фигура за период беременности и что она теперь чувствует, принимая новую себя. Два дня назад Квиткова рассказала о том, как у нее появился целлюлит и заметно округлилась фигура. В этот же раз девушка сделала акцент на весе.

«Перестала взвешиваться, так как уже тяжело держать тело на ногах, то ли еще будет… По ощущениям, я вешу 80 кг уже… При этом на еду я не налегаю – просто ем три раза в день», - ранее рассказала Даша.

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