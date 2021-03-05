Звезда Холостяка, победительница шоу Даша Квиткова поделилась чувственным кадром с мужем

Даша Квиткова каждый день рассказывает о том, как проходит ее подготовка к родам, а также о том, как изменилась ее жизнь с началом беременности. Вместе с мужем девушка часто устраивает фотосессии, в этот раз они показали радость от ожидания рождения первенца на стильном снимке в черно-белой обработке.

Даша вместе с Никитой позировали близко к камере, улыбаясь друг другу в объятиях. Добрынин был раздет по пояс, а Даша позировала в простом черном боди на тонких бретельках. Романтический образ Даша Квиткова не стала дополнять какими-либо деталями, акцентировав внимание на животе.

«Счастлива, что ты мой муж🙏🏻 Спасибо, что семья у тебя всегда на первом месте. Горжусь и люблю, мой лучший ведущий🤍», - написала Даша.

Вот как реагируют фанаты:

«Прикольная новость. Придётся смотреть эту российскую чушь 😆; Пара достойная уважения!❤; Вам идёт беременость и то что вы поправились округлились очень сексуально выглядит😘;Какие Вы милашки❤; Вы не ревнуете мужа в участии в холостяке?; Какое трогательное фото. 😍Ценить мужчину - это очень важное качество в жизни; Вы очаровательная пара 😍 И фото просто шик; Как это мило❤️».

Также Даша после возвращения из отпуска решила рассказать, как протекает ее беременность и что изменилось за время первой половины ее особого положения. Так, Квиткова рассказала, что на данный момент УЗД сделать так и не вышло, ведь малыш проснулся и все время крутился, закрываясь ручками.

«Мой вес 64 кг. Мой лечащий врач сказал, что я вошла в норму веса на этом сроке. Мой вес на начале был 55 кг. С этого дня набор веса будет быстрее, поэтому посадили на мини-диету. После 18:00 нельзя есть углеводы, а белки в любом количестве😌 С каждым днём все больше похожа на кабачок-неваляшку» - рассказала Даша.

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