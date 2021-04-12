Звезда студии «Квартал 95», украинский актер Юрий Ткач поделился с украинцами оригинальным лайфхаком

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач полюбился публике благодаря нескольким ролям в ситкомах, а после того, как его взяли в «Квартал 95» и вовсе стал народной звездой. Зрители любят актера за добродушный характер и простоту.

Комик не стесняется говорить с поклонниками на разные темы и показывать смешные моменты из своей жизни. В этот раз у себя в сторис Ткач рассказал, как спасается от похмелья.

«Ребята, знаете, чем мне нравится моя работа? Тем, что даже если ты вчера погулял хорошо и не выспался, то утром приходишь на съемочку, и тебя расфуфыривают до неимоверной красоты красавца. Ну, во всяком случае, мне так кажется», - отметил актер.

Он снимал себя на камеру, демонстрируя макияж, который ему сделали гримеры.

«Просто утром это выглядело не так. Может и сейчас не очень, а утром было очень тяжело», - отметил Ткач, указывая на свое лицо.

Ранее мы писали, что Ткач с женой и дочерью скорчили рожицы, показав идеальное выражение лица для фотографий. Жена артиста Виктория и дочь Лиза всегда поддерживают Юрия, потому что сами не прочь поучаствовать в шутках и розыгрышах.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" похвастался неожиданно привалившим "богатством": "Это же не сон?".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" удивил сменой имиджа, артиста не узнать: «Ласточкин, ты ли это?».

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» решился на перемену внешности и показал результат: «Сделал себе операцию…».