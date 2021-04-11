Комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", похвалився зміною іміджу

Як передає Politeka.net, 37-річний комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому зображений з густою шевелюрою.

"Купив собі нову шампуньку», - пожартував артист.

За службовим обов'язком артисту часто доводиться експериментувати із зовнішністю. Результатом одного з таких перевтілень Ткач поділився зі своїми передплатниками.

Зазначимо, такий експеримент активно коментують у мережі. Користувачі Мережі почали порівнювати Ткача в такому образі з різними відомими персоналіями.

"Ну просто неповторний. Вам йде такий стиль", "Нежданчик", "Ось це Педан щоки наїв«, "Чувак ти супер з волоссям, і без волосся теж", "Елвіс Преслі", "Український мачо – Юренцо", "Оооо, вам личить", "Мачо", "Ласточкін, це ти?", "Просто супер", "брутальний хлопець", "новий аніме персонаж", "на Бенюка схожий", "Жені теж такий треба", - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, Ткач насмішив мережу кумедним кадром. Він примружив одне око, а друге, навпаки, – витріщив. При цьому комік надів блідо-блакитну лінзу неприродно яскравого кольору.

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