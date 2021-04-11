Комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", похвастался сменой имиджа

Как передает Politeka.net, 37-летний комик опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором запечатлен с густой шевелюрой.

«Купил себе новую шампуньку», - пошутил артист.

По долгу службы артисту часто приходится экспериментировать с внешностью. Результатом одного из таких перевоплощений Ткач поделился со своими подписчиками.

Отметим, такой эксперимент активно комментируют в Сети. Пользователи Сети начали сравнивать Ткача в таком образе с различными известными персоналиями.

«Ну просто неповторимый. Вам идёт такой стиль», «Нежданчик», «Вот это Педан щеки наел», «Чувак ты супер с волосами, и без волос тоже», «Элвис Пресли», «Украинский мачо – Юренцо», «Ооо, Вам идёт», «Мачо», «Ласточкин, ты ли это?», «Просто супер», «Брутальный парень», «Новый аниме персонаж», «На Бенюка похож», «Жене тоже такой надо», - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, Ткач насмешил Сеть забавным кадром. Он прищурил один глаз, а второй, напротив, – вытаращил. При этом комик надел бледно-голубую линзу неестественно яркого цвета.

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