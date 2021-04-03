Комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", похизувався неймовірною кількістю одного з найулюбленіших для українців продуктів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ткача у соцмережі.

Так, український артист запостив кумедне фото, на якому він, щиро дивуючись власному щастю, тримає в руках величезні шматки сала.

"Це ж не сон?" - запитав він.

В коментарях фоловери Ткача позаздрили такому "багатству" артиста та навіть попросили поділитись. Також багато хто пригадав персонажа Ткача з "Одного разу під Полтавою" і припустили, що на сало пішла свиня Кльопа, яку так любив "Юрчик".

"Сподіваюсь, це не Кльопа?", "А де чарочка?", "Запаси, щоб пережити карантин", "Так, Юрчику, на тебе це схоже", "Юро, ти таке смачне сало тримаєш. Аж мені захотілось. Яка скориночка, ммм. Вогонь. Мабуть, дуже смачне. Поділись. Я приїду за шматком. У мене діти і дружина таке дуже люблять. Ням-ням", "Юрчик, ти офіційний представник національного багатства України", "Ми теж хочемо", "Юрчику, піст", "Десь на одну "Кльопу" стало менше", "Це сало я десь бачив", - пишуть у коментарях під фото.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" розсмішив українців, показавши" порушника "тиші:"повинен бути подразник...".

Також Politeka писала, що безсоромний Ткач з "Квартал 95" почав приставати до дружини прямо на вулиці, красуня піддалася:"не балуйся".