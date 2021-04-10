Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", здивував невідданими кадрами, і розповів, як "попрацював" над зовнішністю

Артист може похвалитися прекрасним почуттям гумору і винахідливістю, тому регулярно радує свої фоловерів. Як передає Politeka.net, 37-річний комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram нове відео.

Ткач записав відео, сидячи перед дзеркалом, поки над ним працювали гримери.

"Коротше зробив собі операцію. Дуже красиві губи. Увлажнил гилауронкой. Дуже добре. Мені здається, добре зробили. Молодець. Молодець. Робота на п'ять, правда, по 12 - ти бальній», - говорив гуморист, вип'ятавши губи.

Раніше ми розповідали, Ткач насмішив мережу кумедним кадром. Він примружив одне око, а друге, навпаки, – витріщив. При цьому комік надів блідо-блакитну лінзу неприродно яскравого кольору.

Крім випусків "Вечірнього Кварталу «Юрій Ткач з 2019 року є членом журі шоу» Розсміши коміка «і" Розсміши коміка. Діти", змінивши на цій посаді Володимира Зеленського.

Ткач знімався в таких проектах «як» Одного разу під Полтавою«,» Країна У«,» Казки у «і повнометражна картина»я, Ти, Він, Вона".

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