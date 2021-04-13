Украинский актер из студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал неожиданное признание

Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который занял место Зеленского в коллективе, недавно отметил свой 38-й день рождения. По этому случаю артист дал интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", в котором признался, что начал посещать косметолога.

По словам Евгения, ему очень нравится, на процедурах он полностью расслабляется. "Я не могу сказать, что это старость. Может это зрелость? До старости еще… лет пять. В жизни надо попробовать все. И косметолога. Супер. Я бы там жил. Ты лежишь себе, тебе массажируют лицо и ты, ааа… засыпаешь, видишь сны красивые. Это очень хорошо", - весело рассказал комик Осадчей.

Отметим, что Кошевой пошутил, что после процедур у косметолога он почувствовал себя помолодевшим, и после его даже родные дети не узнали. И уже всерьез Женя отметил, что после разных манипуляций у специалиста, у него стала мягкая и шелковистая кожа.

Также в программе Кати Осадчей показали, как Кошевого поздравляли с днем рождения его коллеги из "Квартал 95". На этих кадрах шоумен снял маску, так что украинцы могут увидеть, как выглядит Евгений после процедур у косметолога.

Напомним, В семье Кошевого из Квартал 95 стало на одну певицу больше, "лысый" похвастался: "Обеспечить себе безбедную...".

Как сообщала Politeka, 13-летняя дочь Кошевого из «Квартал 95» размалевала лицо, став похожей на 20-летнюю барышню: фото красотки.

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