Юная дочка звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара впечатлила взрослым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка довольно редко публикует фото и видео, однако иногда радует поклонников яркими сторис. Как и большинство подростков, Варя старается выглядеть старше своих лет. На фото она всегда позирует с макияжем или использует фильтры, которые делают ее лицо взрослее.

На свежем фото Кошевая предстала с очень ярким макияжем. Ее губы были накрашены ярким бордовым цветом, от чего стали казаться очень большими. Девушка загадочно смотрела в кадр. Стоит отметить, что выглядела Варвара на 18-20 лет. На фото ей никак не дашь ее реальных 13 лет.

Как известно, старшая дочка актера в свои 13 лет достаточно много светилась на телевидении. Она принимала участие в передаче «Рассмеши комика. Дети» и «Лиге Смеха». Также Варвара стала участницей шоу «Голос. Дети» и даже дошла до финала.

Ранее мы писали, что Варвара рассказала о скандалах с матерью. Девочка призналась, что чаще всего ссоры у нее происходят именно с мамой.

"Выходит просто так, что мы иногда друг друга не понимаем. Мне из-за этого, конечно, очень обидно. Мы с ней одинаковые, но не можем найти общий язык", - призналась Варя.

Напомним, что 13-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" привела в дом бойфренда: "Рановато, да".

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