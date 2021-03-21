Дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Варвара, незважаючи на досить юний вік, фарбується, як доросла

Фотознімки свого нового майкапа дівчинка розмістила на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net

13-річна дочка Євгена Кошового Варвара вже в такому юному віці має велику кількість фанатів і не поступається в популярності зірковому батькові. Дівчинка любить проводити експерименти зі своїм обличчям, вона частенько демонструє себе нафарбованою, а для кращого ефекту використовує різні фільтри.

Цього разу дівчинка показала своє обличчя крупним планом: вона намалювала витончені стрілки на очах, наклала туш на вії, нафарбувала губи і надала їм пухкості за допомогою фільтрів. Також Варвара вирівняла тон обличчя використовуючи тоналку і пудру.

Фолловери вже встигли прокоментувати недитяче захоплення дівчинки.

"Няшка", "красива", "Крутишка", "Вау", - висловилися в мережі.

До слова, за життям Варвари Кошової стежить близько 12 тисяч осіб. Саме стільки людей підписані на її сторінку в соціальній мережі Instagram.

Школярка вже не раз з'являлася на публіці, беручи участь у проекті " Розсміши коміка. Діти", де виграла 20 тисяч грн, а також у проекті " Голос. Діти".

Нагадаємо, що дружина Кошового з " Кварталу 95 "вразила кадрами з доньками, 13-річна Варя затьмарила всіх:"неймовірні красуні".

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