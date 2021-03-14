Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой похвастался артистизмом жены, которая решилась на забавную выходку
В этом году зима никак не хочет отпускать украинцев, удивляя минусовыми температурами и снегом почти в середине марта. Однако, некоторые видят в этом не только негатив, но и повод для шуток и розыгрышей. Так, своих подписчиков в Инстаграм решила повеселить жена Евгения Кошевого Ксения, сообщает Politeka.net.
Она опубликовала короткое видео, на котором наглядно показала, как мартовский снег помогает ей взбодриться. На кадрах Кошевая появляется рядом с высоким сугробом.
«Ну что, друзья, пора взбодриться! Снежок! А-а-а!», - с таким криком Ксения неожиданно «окунается» лицом в сугроб.
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Однако, на этом ее выходка не закончилась: красотка тут же поднимается из снега с палкой «торчащей» у нее прямо из глаза. Жена юмориста начинает громко кричать, а сам Кошевой кричит где-то за кадром. Впрочем, эта часть оказалась просто розыгрышем, ведь Ксения сама держала палку у своего лица.
Муж по достоинству оценил актерский талант своей жены и перепостил ее видео на своей странице.
«Ну артистка», - с явной гордостью подписал кадры Кошевой.
Очевидно, что пара точно не скучает в компании друг друга.
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