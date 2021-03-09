Звезда шоу-балета Freedom и дизайнер одежды Ксения Кошевая, супруга комика Евгения Кошевого из "Квартал 95", похвасталась цветами, подаренными на праздник

Как передает Politeka.net, 36-летняя Ксения в своем Инстаграм разместила несколько сказочных фото на которых позировала она и ее дочери: 13-летняя Варвара и 5-летняя Серафима.

"Цветник 🌺🌸🌼", - написала жена известного комика.

На фото среди букетов цветов, лица Ксении и двух дочерей Кошевых. Яркие цветы подчеркнули красоту облика Ксении. Жена известного юмориста в тегах обозначила Евгения Кошевого, тем самым давая понять, что цветы подарил муж красотки.

В "цветочном раю" обрамляют лица тюльпаны, крокусы, мимоза, ирисы... Фолловеры принялись комментировать фото, несмотря на то, что сегодня праздник:

"Классно получилось!!!", "Невероятные красотки", "Очень красиво!!!!", "Красотки!!!!!!❤️❤️😀❤️🔥🔥🔥", "😍Ксю.... Ну ты поняв❤️", "Дуже гарне фото💕🌹", "А глаза-то 😍", "Варя очень красивая получилась на фото😍", "Дочка вылитая мама, хотя росла копией папы😍", - написали поклонники под снимками

Ранее Ксения Кошевая в своем интервью Анне Олицкой на ее YouTube-канале откровенно рассказала о том, с какими сложностями она столкнулась во время своей работы в балете "Freedom".

Напомним, что, 13-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" привела в дом бойфренда: "Рановато, да".

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