Звезда шоу-балета Freedom и дизайнер одежды Ксения Кошевая, супруга комика Евгения Кошевого из "Квартал 95", удивила признанием

Как передает Politeka.net, 36-летняя Ксения рассказала об отношениях со старшей дочерью Варварой в єфире программы "Життя відомих людей" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Как известно, Варе 13 лет, она является участницей проекта "Голос. Діти" и даже снималась в сериале "Батько рулить".

По словам Ксении, отношения с дочкой складываются порой тяжело - неудивительно, ведь девушка сейчас проходит все "прелесети" подросткового возраста.

"Тяжело... Честно, могу сказать, иногда и не разговариеваем... Бывает такое, что ты ей белое, а она тебе черное. И вот ну никак. Всякое бывает", - поделилась жена Кошевого, вспомнив, что ко всему прочему, дочь привела домой еще и бойфренда: "Сейчас у нас еще парень появился! Хороший мальчик... Рановато, да, он проявил первую инициативу... Они учатся в одной школе".

Ранее в интервью "ЖВЛ" Варвара признавалась, что большинство семейных скандалов у нее происходит именно с мамой.

"Выходит просто так, что мы иногда друг друга не понимаем. Мне из-за этого, конечно, очень обидно. Мы с ней одинаковые, но не можем найти общий язык", - делилась дочка Кошевого, правда подытожила, она всегда знает, что мама ее любит.

"Я понимаю, что родителям не нравится мое поведение, когда у меня резко меняется настроение, все такое... Они просто должны понять, что мне сейчас немножко сложно, и это переходный возраст", - объясняла Варвара.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" откровенно рассказала об убийстве отца и угрозах: "Время не лечит"

Как сообщала Politeka, Кошевой, Кравец и другие звезды "Квартал 95" удивили новым видео: "Сначала ржали со всего украинского, а теперь..."