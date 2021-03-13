Известный украинский артист Алексей Потапенко (Потап) рассказал, как они с комиком Евгением Кошевым "следят" друг за другом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошевого в соцсети.

Так, в аккаунте артиста появилось фото, на котором он позирует вместе с Кошевым за кулисами "Лиги смеха".

"Мы уже в таком возрасте и статусе, что приглядываем друг за другом с @evgenii.koshevoi на @ligasmeha", - говорится в сообщении.

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На новом фото артисты выглядят довольно солидно - они одеты в костюмы и позируют с очень серьезным выражением лица. На Потапе можно увидеть белую рубашку и темно-синий костюм, а на Кошевом - черный гольф и коричневый костюм.

"Потап рулит", "Настоящие мужчины", "Класс, вы крутые", "Вы такие Биба и Боба на "Лиге смеха", "В каком таком возрасте? Сейчас вот обидно было за возраст", "В каком таком? Ну вообще", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что поклонники Потапа всегда мгновенно реагируют на новые публикации. Фото с Кошевым появилось всего час назад, но уже набрало почти 5 тысяч лайков. Кроме того, пользователи активно комментируют фото и видео, которыми Потап радует своих фолловеров.

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