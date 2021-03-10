Жена звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, Ксения, впечатлила сочными кадрами

Как передает Politeka.net, 36-летняя бывшая танцовщица и собственница украинского бренда одежды Ксения Кошевая опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию архивных фото, на которых позировала во время отдыха в теплых краях.

Ностальгируя за тропическим раем, девушка не удержала эмоций.

"Вот хочу прямо сейчас! Вот прям под пальму!!! Мечтаю!!! И знаю, что все сбудется 💃", - подписала снимки Кошевая.

Ксения позировала в джунглях в светлом брючном костюме. Красотка сначала немного раздвинула полы курточки, засветив белую полоску тела и давая понять, что на ней нет нижнего белья. Затем жена Кошевого и вовсе раскрепостилась под пальмой, полностью сняв верх. С влажными волосами, скромница Ксения повернулась к камере спиной, соблазнив нежным силуэтом.

Пользователи пришли в восторг, комментируя увиденное:

"Богиня!🔥сочетание красоты и добра!😍"

"Обязательно!!😉Меня только не забудь взять!😆"

"Мечты должны сбываться!"

Ранее мы рассказывали, Кошевая впечатлила яркой фотосессией с дочерьми - 13-летней Варварой и 5-летней Серафимой. Все втроем девчонки позировали, будто выныривая из цветов - в подобных позах и с одинаковыми выражениями лиц.

"Цветник 🌺🌸🌼", - подписала снимки жена юмориста.

"Классно получилось!!!", "Невероятные красотки", "А глаза-то 😍", "Варя очень красивая получилась на фото😍", "Дочка вылитая мама, хотя росла копией папы😍", - отреагировали поклонники.

Напомним, что жена Кошевого не удержалась после выходки Евгения на семейном празднике: «Не смотри на других, але!»

Как сообщала Politeka, жена Евгения Кошевого раскрыла детали трагедии, навсегда изменившей ее жизнь: "Убили в подъезде...".