Український актор, зірка Студії " Квартал 95" Євген Кошовий здивував поведінкою на річниці весілля колеги Юрія Ткача
28 лютого Ткач відзначав сьому річницю весілля зі своєю дружиною Вікторією. Святкування пройшло у веселій галасливій компанії. Одним з гостей був Євген Кошовий.
Артист у властивому йому стилі не переставав жартувати і веселити людей поруч з собою. Відповідні кадри виклала в Інстасторіс дружина Ткача. При цьому дружина Кошового Ксенія не змогла втриматися і зробила перепост на свою сторінку.
Так, Кошовий вирішив "позаігрувати" з таксою Ткача на прізвисько Буся, яка разом з усіма сиділа за столом. Євген став співати песику пісню.
"Поющие в терновнике, поющие в терновнике…", - почав він, але тут такса раптово відвернулася в сторону.
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"Не дивись на інших, альо!"- різко перервав спів Євген.
Коли Буся назад повернулася до нього, він продовжив: "Поющие в терновнике... Хороший мікрофон у тебе, до речі".
"У кожного своє весілля", - підписала те, що відбувається Вікторія Ткач.
Кадри зі святкування показав і сам Ткач.
"Сім років, як один день)))" - підписав актор спільне фото з дружиною Вікторією.
Нагадаємо, що Євген Кошовий з "Квартал 95" зганьбився новим "патріотичним" відео: "Це не твоє, ковпак більше підходить".
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