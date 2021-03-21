Дочка звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара, несмотря на достаточно юный возраст, красится, как взрослая

Фотоснимки своего нового майкапа девочка разместила на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net

13-летняя дочь Евгения Кошевого Варвара уже в таком юном возрасте имеет большое количество фанатов и не уступает в популярности звездному отцу. Девочка любит проводить эксперименты со своим лицом, она частенько демонстрирует себя накрашенной, а для лучшего эффекта использует различные фильтры.

В этот раз девочка показала свое лицо крупным планом: она нарисовала изящные стрелки на глазах, наложила тушь на ресницы, накрасила губы и придала им пухлости при помощи фильтров. Также Варвара выровняла тон лица используя тоналку и пудру.

Фолловеры уже успели прокомментировать недетское увлечение девочки.

"Няшка", "Красивая", "Крутышка", "Вау", - высказались в сети.

К слову, за жизнью Варвары Кошевой следит порядка 12 тысяч человек. Именно столько людей подписаны на ее страницу в социальной сети Инстаграм.

Школьница уже не раз появлялась на публике, принимая участие в проекте "Рассмеши комика. Дети", где выиграла 20 тысяч грн, а также в проекте "Голос. Дети".

Напомним, что жена Кошевого из "Квартала 95" впечатлила кадрами с дочками, 13-летняя Варя затмила всех: "Невероятные красотки".

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