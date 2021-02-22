Зірка шоу-балету Freedom і дизайнер одягу Ксенія Кошова, дружина коміка Євгена Кошового з "Квартал 95", здивувала зізнанням

Як передає Politeka.net, 36-річна Ксенія розповіла про стосунки зі старшою дочкою Варварою в єфірі програми "Життя відомих людей" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Як відомо, Варі 13 років, вона є учасницею проекту "Голос. Діти" і навіть знімалася в серіалі "Батько рулить".

За словами Ксенії, відносини з донькою складаються часом важко - не дивно, адже дівчина зараз проходить всі "принадності" підліткового віку.

"Важко... Чесно, можу сказати, іноді й не розмовляємо... Буває таке, що ти їй біле, а вона тобі чорне. І ось ну ніяк. Всяке буває", - поділилася дружина Кошового, згадавши, що до всього іншого, дочка привела додому ще й бойфренда: "Зараз у нас ще хлопець з'явився! Хороший хлопчик... Зарано, так, він проявив першу ініціативу... Вони навчаються в одній школі".

Раніше в інтерв'ю "ЖВЛ" Варвара зізнавалася, що більшість сімейних скандалів у неї відбувається саме з мамою.

"Виходить просто так, що ми іноді один одного не розуміємо. Мені через це, звичайно, дуже прикро. Ми з нею однакові, але не можемо знайти спільну мову", - ділилася дочка Кошового, правда підсумувала, вона завжди знає, що мама її любить.

"Я розумію, що батькам не подобається моя поведінка, коли у мене різко змінюється настрій, все таке... Вони просто повинні зрозуміти, що мені зараз трошки складно, і це перехідний вік", - пояснювала Варвара.

Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" відверто розповіла про вбивство батька і погрози: "час не лікує"

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