Юна дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Варвара вразила дорослими фото
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчинка опублікувала кілька сторіс, на яких постала в вельми незвичайному образі. 13-річна дівчинка виглядала на фото як доросла дівчина. Найімовірніше, Варвара скористалася фільтром, щоб зробити своє обличчя більш дорослим.
Особливо в очі кидалися пишні вії красуні, пухкі губи і глибокий погляд. Виглядала Варвара на фото як лялька. Крім цього, дівчинка опублікувала фото, зроблене на вулиці, де її обличчя знову сильно змінилося.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер в розрізі до стегна і прозорому декольте показала максимум форм: "Найчуттєвіша"
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Масштабна пожежа спалахнула в ТЦ, людей екстрено евакуюють: перші деталі і кадри НП
"Непритомного волочив по землі": у Польщі жорстко розправилися з українцем, все зафіксували камери
Як відомо, старша дочка Кошового відома не тільки як дочка артиста, але і як окрема маленька зірка. У свої 13 років вона встигла взяти участь у передачі "Розсміши коміка. Діти" і "Лізі сміху". Також Варвара стала учасницею шоу "Голос. Діти", в якому дійшла до фіналу в команді Джамали.
Раніше ми писали, що дружина Кошового Ксенія відверто розповіла про стосунки зі своєю донькою-підлітком. Жінка зізналася, що часом з дівчинкою буває дуже важко. Іноді вони навіть не розмовляють, бо не можуть дійти згоди.
Нагадаємо, що дружина Кошового з "Кварталу 95" вразила кадрами з доньками, 13-річна Варя затьмарила всіх:"неймовірні красуні".
Як повідомляла Politeka, дружина довела Кошового з "Квартал 95" до крику своєю витівкою, не для людей зі слабкими нервами: "Ну що, друзі...".
Також Politeka писала, що скромниця-дружина Кошового з "Квартал 95" розкріпачилася під пальмою, скинувши ліфчик:"мрію...".