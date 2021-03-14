Юна дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Варвара вразила дорослими фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчинка опублікувала кілька сторіс, на яких постала в вельми незвичайному образі. 13-річна дівчинка виглядала на фото як доросла дівчина. Найімовірніше, Варвара скористалася фільтром, щоб зробити своє обличчя більш дорослим.

Особливо в очі кидалися пишні вії красуні, пухкі губи і глибокий погляд. Виглядала Варвара на фото як лялька. Крім цього, дівчинка опублікувала фото, зроблене на вулиці, де її обличчя знову сильно змінилося.

Як відомо, старша дочка Кошового відома не тільки як дочка артиста, але і як окрема маленька зірка. У свої 13 років вона встигла взяти участь у передачі "Розсміши коміка. Діти" і "Лізі сміху". Також Варвара стала учасницею шоу "Голос. Діти", в якому дійшла до фіналу в команді Джамали.

Раніше ми писали, що дружина Кошового Ксенія відверто розповіла про стосунки зі своєю донькою-підлітком. Жінка зізналася, що часом з дівчинкою буває дуже важко. Іноді вони навіть не розмовляють, бо не можуть дійти згоди.

Нагадаємо, що дружина Кошового з "Кварталу 95" вразила кадрами з доньками, 13-річна Варя затьмарила всіх:"неймовірні красуні".

Як повідомляла Politeka, дружина довела Кошового з "Квартал 95" до крику своєю витівкою, не для людей зі слабкими нервами: "Ну що, друзі...".

Також Politeka писала, що скромниця-дружина Кошового з "Квартал 95" розкріпачилася під пальмою, скинувши ліфчик:"мрію...".