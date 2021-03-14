Юная дочка звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара впечатлила взрослыми фото
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девочка опубликовала несколько сторис, на которых предстала в весьма необычном образе. 13-летняя девочка выглядела на фото как взрослая девушка. Вероятнее всего, Варвара воспользовалась фильтром, чтобы сделать свое лицо более взрослее.
Особенно в глаза бросались пышные ресницы красотки, пухлые губы и глубокий взгляд. Выглядела Варвара на фото как кукла. Кроме этого, девочка опубликовала фото, сделанное на улице, где ее лицо снова сильно изменилось.
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Как известно, старшая дочка Кошевого известна не только как дочь артиста, но и как отдельная маленькая звезда. В свои 13 лет она успела принять участие в передаче «Рассмеши комика. Дети» и «Лиге Смеха». Также Варвара стала участницей шоу «Голос. Дети», в котором дошла до финала в команде Джамалы.
Ранее мы писали, что жена Кошевого Ксения откровенно рассказала об отношениях со своей дочкой-подростком. Женщина призналась, что порой с девочкой бывает очень тяжело. Иногда они даже не разговаривают, потому что не могут прийти к согласию.
Напомним, что жена Кошевого из "Квартала 95" впечатлила кадрами с дочками, 13-летняя Варя затмила всех: "Невероятные красотки".
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