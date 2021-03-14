Юная дочка звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара впечатлила взрослыми фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девочка опубликовала несколько сторис, на которых предстала в весьма необычном образе. 13-летняя девочка выглядела на фото как взрослая девушка. Вероятнее всего, Варвара воспользовалась фильтром, чтобы сделать свое лицо более взрослее.

Особенно в глаза бросались пышные ресницы красотки, пухлые губы и глубокий взгляд. Выглядела Варвара на фото как кукла. Кроме этого, девочка опубликовала фото, сделанное на улице, где ее лицо снова сильно изменилось.

Как известно, старшая дочка Кошевого известна не только как дочь артиста, но и как отдельная маленькая звезда. В свои 13 лет она успела принять участие в передаче «Рассмеши комика. Дети» и «Лиге Смеха». Также Варвара стала участницей шоу «Голос. Дети», в котором дошла до финала в команде Джамалы.

Ранее мы писали, что жена Кошевого Ксения откровенно рассказала об отношениях со своей дочкой-подростком. Женщина призналась, что порой с девочкой бывает очень тяжело. Иногда они даже не разговаривают, потому что не могут прийти к согласию.

Напомним, что жена Кошевого из "Квартала 95" впечатлила кадрами с дочками, 13-летняя Варя затмила всех: "Невероятные красотки".

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